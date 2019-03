Das britische Parlament hat am Mittwochabend über Alternativen für das umstrittene Brexit-Abkommen abgestimmt. Den Abgeordneten lag dazu eine Liste mit 8 von 16 Optionen vor, die Parlamentspräsident John Bercow zuvor ausgewählt hatte. Dazu gehörten der Vorschlag, am 12. April ohne Abkommen aus der Europäischen Union auszuscheiden, mehrere Versionen einer engeren Anbindung an die EU, ein zweites Referendum und eine Abkehr vom EU-Austritt, um einen No-Deal-Brexit zu verhindern.

Die Abgeordneten konnten jede der Optionen entweder annehmen oder ablehnen. Auch Enthaltungen waren möglich. Mit dem Abstimmungsergebnis wird bis 23.00 Uhr gerechnet.

Zwei Mal haben die Abgeordneten den zwischen Premierministerin Theresa May und Brüssel vereinbarten Deal bereits abgelehnt. Sprächen sich die Abgeordneten für eine der Alternativ-Optionen aus, wäre das zwar rechtlich nicht bindend, aber für May schwer zu ignorieren./si/DP/he

