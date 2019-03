BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und die Niederlande haben sich gemeinsam hinter internationale Pläne für eine Mindestbesteuerung gestellt, wie sie derzeit bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) besonders mit Blick auf digital agierende Konzerne diskutiert werden.

"Wir sind nur effizient bei der Bekämpfung der Steuervermeidung, wenn wir zusammenarbeiten", erklärte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) über den Kurznachrichtendienst Twitter nach einem Gespräch mit seinem niederländischen Amtskollegen Menno Snel. "Wir sind verpflichtet, die Mindeststeuerstandards weiter auszuarbeiten, wie sie auch innerhalb der OECD diskutiert werden."

In einer gemeinsamen Erklärung betonten beide, es seien bereits "größere Meilensteine" bei der Bekämpfung der Steuervermeidung erreicht worden. "Wir erkennen an, dass weitere Maßnahmen wichtig sind, um weltweit ein ausreichendes Besteuerungsniveau sicherzustellen." Die Niederlande würden in dieser Hinsicht eine Quellensteuer auf bestimmte Zahlungen in Niedrigsteuerländer einführen. Man wolle weiter an einem Mindeststeuerstandard arbeiten, aber auch ungewünschte Risiken einer Doppelbesteuerung und übermäßiger Verwaltungslasten berücksichtigen.

Deutschland setzt auf eine Einigung bei der OECD bis Mitte 2020, nachdem es in der EU nicht gelungen ist, eine europaweite Digitalsteuer zu beschließen. Die Niederlande hatten sich bislang noch nicht deutlich zu diesem Plan bekannt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2019 15:14 ET (19:14 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.