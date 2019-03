Partnerschaft verbindet bahnbrechende organoide Technologie mit der weltweit größten PDX-Sammlung, um eine einzigartige, von Patienten abgeleitete translationale Forschungsplattform zu schaffen

SAN DIEGO (USA), March 27, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, ein globales Unternehmen im Bereich der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, das translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet, hat heute bekanntgegeben, dass seine Muttergesellschaft, die JSR Corporation, eine strategische Partnerschaft mit Hubrecht Organoid Technology (HUB) eingegangen ist.



Mit der Vereinbarung erhält CrownBio, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der JSR Corporation, die Exklusivlizenz zur Erbringung von präklinischen Arzneimittelentwicklungs- und -validierungsdiensten im Bereich der Onkologie unter Verwendung der Organoid-Technologie von HUB, einschließlich des Zugangs zur hochgradig charakterisierten Organoid-Biobank für Tumore von HUB. CrownBio und HUB werden außerdem ein gemeinsames Forschungs- und Entwicklungsprogramm starten, um die weitere Entwicklung der Organoid-Technologie zu beschleunigen, und CrownBio wird eine neue Betriebszentrale im niederländischen Utrecht eröffnen.

Die von Prof. Hans Clevers am Hubrecht-Institut in Utrecht entwickelten, von adulten Stammzellen abgeleiteten Organoide von HUB werden unter Verwendung hoch standardisierter, unternehmenseigener Kulturmethoden erzeugt. Die Organoide bilden Tumoren von Patienten originalgetreu nach und sind umfassend durch Pathologie, Genomik und Empfindlichkeit gegenüber bekannten und experimentellen Medikamenten charakterisiert.

"Diese Vereinbarung ist ein entscheidender Moment für unser Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens", sagte Dr. Jean-Pierre Wery, CEO von CrownBio. "Diese Partnerschaft positioniert CrownBio an der Spitze der weltweiten präklinischen Forschung, indem sie eine beispiellose translationale Plattform schafft, um die Entwicklung und Validierung von Arzneimitteln zu beschleunigen."

CrownBio baut auf einer weltweiten Führungsposition bei von Patienten abgeleiteten Xenotransplantaten (Patient-Derived Xenografts; PDX) auf und wird umfassende pharmakologische und translationale Dienstleistungen auf der Grundlage der HUB-Organoid-Technologie anbieten. So wird eine einzigartige Plattform geschaffen, die das In-vitro-Screening von von Patienten abgeleiteten Organoiden (Patient-Derived Organoids; PDO) und von PDX abgeleiteten Organoiden (PDXO) abgestimmt auf nachgelagerte In-vivo-Modelle ermöglicht.

"Wir freuen uns über den verbesserten Zugang zur Organoid-Technologie von HUB für Forscher auf der ganzen Welt, der durch die globale Reichweite und das Know-how von CrownBio im Bereich der präklinischen Dienstleistungen ermöglicht wird", sagte Dr. Robert Vries, Executive Director von HUB. "Unsere Partnerschaft mit CrownBio stattet die Gemeinschaft der in der Arzneimittelentwicklung tätigen Personen, Unternehmen und Institutionen mit leistungsstarken neuen translationalen Werkzeugen aus, die wegweisend für die Entwicklung neuartiger und verbesserter Krebsbehandlungen sind."

Über Crown Bioscience Inc.

CrownBio ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools versetzt CrownBio seine Kunden in die Lage, erfolgreiche klinische Kandidaten bereitzustellen. Weitere Informationen zu den translationalen Onkologie-Plattformen von CrownBio erhalten Sie unter https://www.crownbio.com .

Über HUB

Hubrecht Organoid Technology.