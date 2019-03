Am US-Aktienmarkt ist es am Mittwoch leicht abwärts gegangen. Die Anleger hielten sich angesichts von Konjunktursorgen mit Engagements zurück. Der Dow Jones Industrial verlor nach zwei Gewinntagen in Folge 0,13 Prozent auf 25 625,59 Punkte. Seinen 1,7-prozentigen Verlust vom Freitag konnte er bislang nicht wieder wettmachen.

Der marktbreite S&P 500 sank um 0,46 Prozent auf 2805,37 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,58 Prozent auf 7308,19 Zähler nach.

Auf der Stimmung lasten seit einigen Tagen wieder hochgekochte Konjunktursorgen. Vor allem am Anleihemarkt hatten sich Experten zufolge jüngst Sorgen wegen einer möglichen Rezession abgezeichnet. So war die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erstmals seit der schweren Finanzkrise 2008/09 unter die von dreimonatigen Anleihen gefallen. Ein solches Verhältnis gelte im historischen Kontext als starkes Indiz für eine Rezession, hieß es.

Auch Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghi zu wachsenden Risiken für den Konjunkturausblick der Euroregion stimmten die Anleger vorsichtig. Zudem lautet im Handelsstreit zwischen den USA und China die Devise weiterhin "abwarten", denn am Donnerstag stehen weitere Gespräche in Peking an. Nicht besser steht es um das weiter ungelöste Brexit-Thema. Wie Medien aktuell berichteten, stellte die britische Premierministerin Theresa May ihren Rücktritt in Aussicht, sollte das Parlament ihren Brexit-Deal doch noch annehmen./ck/he

