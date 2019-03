Düsseldorf (ots) - Seit Herbert Diess den Chefposten beim Autohersteller Volkswagen übernommen hat, treibt er die Transformation des Konzerns mit Tempo voran. Die Partnerschaft mit dem Online-Riesen Amazon, mit dem eine Industrial Cloud aufgebaut werden soll, ist da nur der nächste logische Schritt. Sie soll die Prozesse in den Fabriken des Konzerns beschleunigen, im nächsten Schritt könnten sich auch Zulieferer aufschalten - so entstünde eine Plattform. Der Wandel der Mobilität wird noch mit vielen solcher Kooperationen einhergehen. Und genauso, wie in einem Volkswagen auch Teile japanischer, amerikanischer oder chinesischer Zulieferer verbaut werden können, kann das Unternehmen bei der Digitalisierung mit US-Konzernen zusammenarbeiten. Gleichzeitig zeigt die Kooperation jedoch die Schwachstellen der deutschen und europäischen Industrie auf. Bei zentralen Elementen der Mobilität bzw. Fertigung der Zukunft - Batteriezellen und Cloud-Diensten - sind deutsche Unternehmen von ausländischen Partnern abhängig. Beruhigend für den Industrie-Standort Deutschland ist das nicht.



