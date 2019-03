Im Prozess um den Glyphosat-haltigen Unkrautvernichter Roundup spricht ein Gericht Bayer schuldig. Dem Kläger sollen 81 Millionen Dollar zugesprochen werden.

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer hat in den USA einen weiteren wichtigen Prozess um angeblich krebserregende Produkte der Tochter Monsanto verloren. Eine Jury des zuständigen Bundesbezirksgerichts in San Francisco urteilte am Mittwoch, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...