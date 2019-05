Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat in den USA auch den dritten Prozess wegen des Unkrautvernichters Glyphosat verloren. Die Geschworenen des Gerichts im kalifornischen Oakland urteilten am Montag, dass Bayer mehr als zwei Milliarden Dollar Schadenersatz an die Kläger zahlen müsse.

