Die Deutsche Bahn legt am Donnerstag (11.00 Uhr) in Berlin ihre Konzernbilanz für das vergangene Jahr vor. Der bundeseigene Konzern steht seit längerem wegen Zugverspätungen, Ausfällen und Servicemängeln bei vielen Fernzügen in der Kritik. Ein Thema auf der Bilanz-Pressekonferenz könnte auch die Entscheidung des Aufsichtsrates sein, wonach der Vorstand Verkaufsoptionen für die profitable Auslandstochter Arriva prüfen soll./rin/DP/he

AXC0025 2019-03-28/05:50