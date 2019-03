Der Ausgang der Präsidentschaftswahl in der Ukraine am kommenden Sonntag und der erwarteten Stichwahl am 21. April wird sich auch auf die Wirtschaftspolitik des Landes in den kommenden Jahren auswirken. Wie auch immer die Wähler entscheiden, eine rasche wirtschaftliche Erholung ist für das zweitärmste Land Europas nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...