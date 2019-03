FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures können die Gewinne aus dem Späthandel nicht verteidigen. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures fällt gegen 6.15 Uhr am Donnerstag um 30 auf 11.430 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.439,5 und das Tagestief bei 11.403,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher gut 2.300 Kontrakte. Die Charts deuten auf eine Seitwärtstendenz hin, nachdem der Future am Mittwoch den kurzfristigen Konsolidierungs-Abwärtstrend überwunden hat. In der gestaffelten Unterstützungszone zwischen 11.400 und 10.900 gilt insbesondere der Bereich um 11.200 als Haltemarke. Erster Widerstand wird bei 11.521,5 Punkten gesehen, dem Mittwoch-Hoch.

March 28, 2019 01:22 ET (05:22 GMT)

