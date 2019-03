ADLER Real Estate AG: Ein weiteres Jahr mit Wachstum und verbesserter operativer Leistung DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose ADLER Real Estate AG: Ein weiteres Jahr mit Wachstum und verbesserter operativer Leistung 28.03.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Geschäftsjahr 2018: Ein weiteres Jahr mit Wachstum und verbesserter operativer Leistung - Nettomieteinnahmen um 40,0 Prozent auf EUR 238,4 Millionen gestiegen - FFO I um 83,2 Prozent auf EUR 74,2 Millionen verbessert - EPRA NAV (ohne Goodwill und verwässert) um 33,2 Prozent auf EUR 1.639,0 Millionen erhöht - Like-for-like Verbesserung der Mieteinnahmen um 3,4 Prozent, Verringerung der Leerstandsquote auf 6,0 Prozent, Steigerung der Durchschnittsmiete auf EUR 5,49/qm/Monat Berlin, 28. März 2019 - Die ADLER Real Estate AG hat das Jahr 2018 erfolgreich mit einer Steigerung der Ergebnisse beendet. Wichtige Kennzahlen haben 2018 insbesondere von der verbesserten operativen Leistungsfähigkeit profitiert und von der Übernahme von rund 70 Prozent der Anteile an der Brack Capital Properties N.V. (BCP) im April 2018. Operative Verbesserungen stärken Ergebnis 2018 nahmen die Nettomieteinnahmen der ADLER Real Estate AG um 40,0 Prozent auf EUR 238,4 Millionen zu. Dazu hat die Verbesserung der operativen Leistungsfähigkeit ebenso beigetragen wie die Akquisition der BCP. Alle Leistungsindikatoren verbesserten sich. ADLER erzielte einen like-for-like Zuwachs der Nettomieteinnahmen von 3,4 Prozent und senkte die Leerstandsquote um 190 Basispunkte auf 6,0 Prozent, was zu einer Steigerung der Durchschnittsmiete auf EUR 5,49/qm/Monat führte (Vorjahr EUR 5,21/qm/Monat). Die FFO I erreichten 2018 EUR 74,2 Millionen, 83,2 Prozent mehr als im Vorjahr (EUR 40,5 Millionen). Je Aktie nahmen die auf verwässerter Basis berechneten FFO I von EUR 0,51 im Vorjahr auf EUR 0,94 im Berichtsjahr zu. Der EPRA NAV (ohne Goodwill und verwässert) erreichte Ende 2018 EUR 1.639,0 Millionen und lag damit um 33,2 Prozent über dem vergleichbaren Wert des Vorjahres (EUR 1.230,5 Millionen). Je Aktie ergab sich ein voll verwässerter EPRA NAV von EUR 20,77, was einem Anstieg im Jahresvergleich von 35,1 Prozent entspricht (Vorjahr EUR 15,37). Ergebnis aus der Bewertung der Investment Properties profitiert von operativen Verbesserungen Das Ergebnis aus der Bewertung der Investment Properties spiegelt die operativen Verbesserungen - gestiegene Durchschnittsmieten, Leerstandsabbau und die Maßnahmen zur Instandhaltung und Modernisierung der Immobilien - wieder. Mit EUR 465,1 Millionen lag es 2018 über dem vergleichbaren Vorjahreswert (EUR 235,4 Millionen). Finanzierung und LTV Wegen der Akquisition der BCP im April 2018 nahm der LTV (exkl. Wandelschuldverschreibungen) im Jahresverlauf vorübergehend zu und erreichte am Jahresende 61,4 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte er bei 59,4 Prozent gelegen. Die Veräußerung von ca. 37 Prozent des Gewerbeportfolios der BCP hat den LTV um ca. 80 Basispunkte sinken lassen. Daher erreichte er nach der Transaktion Ende März 2019 60,6 Prozent. Unter der Annahme, dass das verbleibende Gewerbeportfolio zum Buchwert veräußert wird (minus 166 Basispunkte) und unter Berücksichtigung des Umstands, dass ADLER im letzten Jahr eigene Aktien zurückgekauft hat (minus 64 Basispunkte), verringert sich der LTV auf 58,3 Prozent. ADLER verfolgt weiterhin das Ziel, ein Investment Grade Rating zu erhalten und hat daher das mittel- bis langfristige Ziel für den LTV auf 50 bis 55 Prozent festgelegt, wobei die Marke von ca. 55 Prozent bereits zum Jahresende 2019 erreicht werden soll. Transaktionen haben das Jahr geprägt Neben der Akquisition der BCP im April 2018 hat ADLER zwei weitere Transaktionen zur Portfolio-Optimierung erfolgreich abgeschlossen. Zunächst wurde Ende 2018 das Non-Core Portfolio im Umfang von rund 3.700 Mieteinheiten und einem Vermögenswert von EUR 179,2 Millionen in zwei separaten Transaktionen mit einer Prämie auf den Buchwert von rund 3 Prozent veräußert. Die zweite Transaktion wurde am 25. März 2019 unterzeichnet und betrifft den Verkauf von rund 37 Prozent des Gewerbeportfolios der BCP. Das Verkaufsvolumen betrug hier EUR 180,6 Millionen und die Prämie auf den Buchwert des Eigenkapitals machte 7,6 Prozent aus. Das verbleibende Gewerbeportfolio soll im weiteren Verlauf des Jahres 2019 veräußert werden. Positiver Ausblick auf 2019 ADLER rechnet damit, seine operativen Leistungsdaten 2019 weiter verbessern zu können. Abschluss Prognose Prognose zu 2018 2019 Abschluss Nettomieteinnahmen (Mio 238,4 235 bis 240 -1 bis +1% EUR) Vermietungsstand (%) 94,0 95,0 +1 PP Ø Miete/qm/Monat in EUR 5,49 5,60 bis +2 bis 3 % 5,65 FFO I (Mio EUR) 74,2 80 bis 85 +8 bis 14 % LTV II (%) 61,4 ca. 55 -6 bis -7 PP WACD (%) 2,23 2,0 bis 2,1 -10 bis -20 bps Der vollständige Geschäftsbericht der ADLER Real Estate AG für das Geschäftsjahr 2018 steht auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung (www.adler-ag.com). Ihr Kontakt für Rückfragen: Tina Kladnik Leiterin Investor Relations ADLER Real Estate AG Tel: +49 (162) 424 6833 t.kladnik@adler-ag.com Kennzahlen 2018 In Millionen Euro Gewinnund Verlustrechnung 2018 2017 Nettomieteinnahmen 238.4 170,3 Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung 203.7 125,8 Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien 8.1 0,8 EBIT 582.8 311,8 Konzernergebnis aus fortgeführtem 332.1 106,4 Geschäftsbereich Konzernergebnis 332.4 142,6 FFO I 74.2 40,5 FFO I/Aktie in EUR1) 1.08 0,60 Bilanz 31.12.2018 31.12.2017 Investment Properties 4,989.1 3.018,5 EPRA NAV 1,639.0 1.207,2 EPRA NAV/je Aktie in EUR 1) 20.77 17,80 LTV II in % 2) 61.4 59,4 Cashflow 2018 2017 Cashflow aus der laufenden 131.0 36,3 Geschäftstätigkeit - davon aus fortgeführtem Geschäftsbereich 130.7 66,2 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -609.1 212,7 - davon aus fortgeführtem Geschäftsbereich -609.1 212,8 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 187.8 -4,7 - davon aus fortgeführtem Geschäftsbereich 187.8 -17,3 Mitarbeiter 31.12.2018 31.12.2017 Mitarbeiteranzahl 828 555 Vollzeitäquivalente 752 507 1) Basierend auf der Anzahl der Aktien zum Bilanzstichtag, Vorjahr plus Aktien, die aus der Wandlung der zum Eigenkapital zählenden Pflichtwandelanleihe entstehen 2) Exklusive Wandelanleihen 28.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 