CEWE plant auch 2019 weiteres Wachstum DGAP-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Planzahlen CEWE plant auch 2019 weiteres Wachstum 28.03.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CEWE plant auch 2019 weiteres Wachstum - CEWE FOTOBUCH Absatz übertrifft Erwartung - Alle Unternehmensziele 2018 erreicht: Umsatz und EBIT steigen jeweils um rund 9 % - Zehnte Dividendenerhöhung in Folge: 1,95 Euro je Aktie - Prognose 2019: Umsatz soll auf 655 bis 690 Mio. Euro zulegen, EBIT soll auf 52 bis 58 Mio. Euro steigen Oldenburg/Frankfurt am Main, 28. März 2019. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat im Geschäftsjahr 2018 mit einem Umsatz von 653,3 Mio. Euro (2017: 599,4 Mio. Euro) und einem operativen Ergebnis (EBIT) von 53,7 Mio. Euro (2017: 49,2 Mio. Euro) alle Unternehmensziele erreicht oder übertroffen. Auf Grund dieser positiven Entwicklung und der äußerst soliden Finanzposition des Unternehmens werden Vorstand und Aufsichtsrat den Aktionären im Rahmen der Hauptversammlung die bereits zehnte Dividendenerhöhung in Folge vorschlagen: 1,95 Euro je Aktie (Vorjahresdividende: 1,85 Euro). Auch im Geschäftsjahr 2019 will CEWE weiter wachsen: Der Umsatz soll auf 655 bis 690 Mio. Euro ansteigen, das EBIT auf 52 bis 58 Mio. Euro zulegen. Damit soll 2019 der EBIT-Ergebniskorridor um rund 4 Mio. Euro über der Zielsetzung für das Vorjahr liegen. "Wir sehen das Ergebnis einer einfachen und zugleich überzeugenden Strategie: Zufriedene Kunden, die wiederbestellen und uns weiterempfehlen, machen die Marke und unser Unternehmen wertvoller. Diese Grundidee werden wir auch künftig konsequent weiterverfolgen und planen damit den Unternehmenswert und die Dividende weiter zu steigern", so Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA, in der heutigen Bilanzpresse- und Analystenkonferenz von CEWE in Frankfurt am Main. CEWE mit deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung Der CEWE-Umsatz stieg im Jahr 2018 um 9,0 % auf 653,3 Mio. Euro (Vorjahr 2017: 599,4 Mio. Euro) und erreichte damit den Zielkorridor von 630 Mio. Euro bis 665 Mio. Euro. Insbesondere das CEWE FOTOBUCH legte im Jahr 2018 spürbar zu. "Die Kraft unserer Marke, die für Innovation, benutzerfreundliche Services und Produktqualität steht, hat sich im Wettbewerb durchgesetzt", so Dr. Christian Friege. Konzern-EBIT steigt an oberes Ende des Zielkorridors Zum Umsatzwachstum trugen auch die akquirierten Unternehmen Cheerz und LASERLINE bei. Obwohl diese noch geplant negative Beiträge zum Konzern-EBIT lieferten, hat CEWE das operative Ergebnis im Geschäftsjahr 2018 um 9,2 % auf 53,7 Mio. Euro gesteigert (2017: 49,2 Mio. Euro). Damit erreichte das Unternehmen das obere Ende des Zielkorridors (48 bis 54 Mio. Euro). Nachsteuerergebnis steigt um 10,6 %, ROCE liegt bei soliden 17,9 % Das Nachsteuerergebnis 2018 erreichte 36,3 Mio. Euro und damit ebenfalls das obere Ende des Zielkorridors von 33 bis 37 Mio. Euro. Dies gilt auch für das Ergebnis je Aktie von 5,06 Euro (Zielkorridor: 4,55 bis 5,13 Euro, 2017: 4,59 Euro). Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) erreichte mit 17,9 % erneut ein sehr solides Niveau, obwohl die beiden Akquisitionen des letzten Geschäftsjahres das eingesetzte Kapital 2018 erhöhten aber noch (geplant) negative Ergebnisbeiträge beisteuerten (ROCE 2017: 20,3%). Gute Unternehmenszahlen führen zu zehnter Dividendenerhöhung in Folge Vorstand und Aufsichtsrat haben entschieden, den Aktionären in der Hauptversammlung am 5. Juni in Oldenburg eine Dividende von 1,95 Euro vorzuschlagen (Dividende im Vorjahr: 1,85 Euro). Möglich machen dies die gute Unternehmensentwicklung und die stabile Finanzlage des Unternehmens. Stimmen die Aktionäre zu, wäre dies die zehnte Dividendenerhöhung in Folge. Mit der vorgeschlagenen Dividende erzielen Aktionäre auf Basis des Jahresendkurses 2018 (62,10 Euro) eine Dividendenrendite von 3,1 %. Kerngeschäft Fotofinishing mit deutlichem Wachstum Der zentrale Geschäftsbereich von CEWE hat sich 2018 hervorragend weiterentwickelt. Die absolute Zahl an verkauften Fotos und CEWE FOTOBUCH Exemplaren lag deutlich über den Planwerten. Auch die Akquisition von Cheerz trug zum Wachstum bei. Der Gesamtumsatz des Bereichs Fotofinishing stieg um 8,6 % auf 499,0 Mio. Euro (2017: 459,3 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) legte deutlich um 7,2 % auf 57,8 Mio. Euro (2017: 53,9 Mio. Euro) zu. Erneut bestätigt sich der Trend zu anspruchsvollen Fotoprodukten: Noch nie erzielte CEWE einen höheren Umsatz pro Foto als 22,42 Eurocent in diesem Jahr - ein Plus von 6,2 % gegenüber dem Vorjahr (2017: 21,12 Eurocent). Das vierte Quartal hat für CEWE traditionell eine besonders große Bedeutung, da Fotoprodukte zunehmend als Weihnachtsgeschenke bestellt werden. So nahm die Nachfragespitze auch in diesem Jahr im Fotofinishing mit einem Umsatzplus von 11,7 % auf 218,3 Mio. Euro (Q4 2017: 195,4 Mio. Euro) erneut zu. "Mit unseren hochwertigen Fotoprodukten bieten wir attraktive und persönliche Weihnachtsgeschenke, die unsere Kunden zu schätzen wissen. In allen Produktkategorien profitieren wir von unserer Innovationskraft, der herausragenden Qualität von CEWE-Produkten und der hohen Markentreue unserer Kunden. Unterstützt werden wir dabei von dem Trend zu mobilen Applikationen und der zunehmenden Nutzung von Smartphones als richtig gute Kameras", so Christian Friege. Kommerzieller Online-Druck 2018 in wettbewerbsintensivem Marktumfeld Der Umsatz des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck stieg 2018 sowohl organisch als auch durch die LASERLINE-Übernahme um insgesamt starke 21,0 % auf 101,6 Mio. Euro (2017: 84,0 Mio. Euro). CEWE blickt in diesem Geschäftsbereich auf ein Jahr mit besonders wettbewerbsintensivem Marktumfeld zurück. Die Ergebnisseite war durch einen starken Preisdruck, insbesondere in Deutschland, sowie durch den Brexit-belasteten britischen Markt gekennzeichnet. Dazu kam im vergangenen Jahr mit Papierpreis-Steigerungen eine Verteuerung auf der Wareneinsatzseite. Das EBIT des Geschäftsbereichs lag bei -1,6 Mio. Euro, beinhaltete dabei aber auch geplante negative Effekte durch die Integration von LASERLINE (EBIT Kommerzieller Online-Druck 2017: 1,6 Mio. Euro). Im vierten Quartal 2018 konnte der Kommerzielle Online-Druck mit einem Umsatzplus von 22,9 % auf 28,6 Mio. Euro (2017: 23,3 Mio.) sogar noch stärker als im Gesamtjahr zulegen und verbuchte mit einem positiven EBIT von 2,0 Mio. Euro eine deutlich höhere Ertragskraft als in den vorangegangenen Quartalen. Einzelhandel führt erfolgreich Fokussierung auf Fotofinishing-Geschäft fort Der Geschäftsbereich Einzelhandel wurde entsprechend der Unternehmensstrategie weiter ertragsorientiert gesteuert und verzeichnete einen Umsatz von 48,7 Mio. Euro (2017: 53,0 Mio. Euro). Trotz der geringeren Umsätze trug der Geschäftsbereich mit einem EBIT von 0,1 Mio. Euro positiv zum Konzernergebnis bei (2017: 0,3 Mio. Euro). CEWE wird sich auch in Zukunft weiter auf das Fotofinishing-Geschäft konzentrieren und auf margenschwaches Hardwaregeschäft verzichten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die über den Einzelhandel gewonnenen Fotofinishing-Aufträge im Segment "Fotofinishing" abgebildet werden. Zielkorridor 2019: Weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum Der Umsatz der CEWE-Gruppe soll 2019 auf 655 bis 690 Mio. Euro steigen. Unverändert erwartetet das Management dabei eine fortgesetzte Verschiebung des Umsatz- und Ertragsschwerpunktes in das vierte Quartal. Der Umsatz im Bereich Fotofinishing soll weiter steigen, da auch strukturell der Anteil von Mehrwertprodukten am Fotofinishing-Geschäft weiter zunehmen sollte. Der Geschäftsbereich Einzelhandel wird sich voraussichtlich konstant bis leicht rückläufig entwickeln. Der Kommerzielle Online-Druck soll organisch in den meisten Märkten zulegen. Eine Ausnahme könnte weiterhin der britische Markt sein. Das Konzern-EBIT soll im Korridor von 52 Mio. Euro bis 58 Mio. Euro liegen. Für das EBT erwartet das Management einen Wert zwischen 51,5 Mio. Euro und 57,5 Mio. Euro und für das Nachsteuerergebnis zwischen 35 Mio. Euro und 39 Mio. Euro. Damit hebt der Vorstand den EBIT-Ergebniskorridor um rund 4 Mio. Euro gegenüber der Zielsetzung für das Vorjahr an. Ergebnisse nach Geschäftsfeldern CEWE Einheit Q4-201- Q4-201- 2017 2018 7 8 (1) Fotofinishing Fotos Mrd. 0,78 0,81 2,17 2,23 Stck. CEWE FOTOBUCH Mio. 2,4 2,5 6,0 6,2 Stck. Umsatz Mio. Euro 195,4 218,3 459,3 499,0 EBIT Mio. Euro 48,3 55,6 53,9 57,8 Effekt aus Kaufpreisallokation Mio. Euro -0,1 -0,6 -0,4 -2,2 Verkaufserlös Standort Mio. Euro - - - +1,2 Nürnberg Sonderkosten Messeauftritt Mio. Euro - - - -1,3 photokina Verkaufserlös Grundstück Mio. Euro - - +0,5 - Dänemark Mehraufwendungen Mio. Euro -0,6 - -0,6 - Belegschaftsaktien EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 49,0 56,2 54,5 60,2 (2) Einzelhandel Umsatz Mio. Euro 15,0 13,6 53,0 48,7 EBIT Mio. Euro 0,7 0,8 0,3 0,1 (3) Kommerzieller Online-Druck Umsatz Mio. Euro 23,3 28,6 84,0 101,6 EBIT Mio. Euro 1,4 2,0 1,6 -1,6 Effekt aus Kaufpreisallokation Mio. Euro -0,1 -0,2 -0,6 -1,0 Integrationskosten LASERLINE Mio. Euro - -0,1 - -0,9 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 1,6 2,3 2,3 0,3 (3) Sonstiges Umsatz Mio. Euro 0,8 1,1 3,3 4,0 EBIT Mio. Euro -4,3 -1,0 -6,6 -2,6 Impairment-Abschreibung Mio. Euro -3,5 - -3,5 - Effekt aus Kaufpreisallokation Mio. Euro -0,1 - -0,5 - EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro -0,7 -1,0 -2,6 -2,6 CEWE Konzern Einheit Q4-201- Q4-201- 2017 2018 7 8 Umsatz Mio. Euro 234,5 261,6 599,4 653,3 EBIT Mio. Euro 46,1 57,5 49,2 53,7 Summe der Sondereffekte Mio. Euro -4,6 -0,9 -5,3 -4,2 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 50,7 58,4 54,5 57,9 EBT Mio. Euro 45,5 57,3 48,9 53,3 Ergebnis nach Steuern Mio. Euro 30,7 39,2 32,8 36,3 Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet. Erläuterungen zur Tabelle "Ergebnisse nach Geschäftsfeldern" (1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten wie dem CEWE FOTOBUCH, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE WANDBILDER und einzelnen (analogen und digitalen) Fotos sowie weiterer Fotoprodukte (2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware wie z.B. Kameras oder Objektiven in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei (3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale, z.B. CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE Gesamtjahr 2018 im Vorjahres- und Zielvergleich sowie Ziele 2019 CEWE Konzern Einheit 2017 Ziel 2018 Ist Ziel 2019 2018 Fotos Mrd. 2,18 2,12 bis 2,23 2,22 bis Stck. 2,14 2,26 CEWE FOTOBUCH Mio. 6,0 6,08 bis 6,18 6,24 bis Stck. 6,14 6,31 Investitionen* Mio. Euro 44,6 55 49,6 55 Umsatz Mio. Euro 599,4 630 bis 665 653,3 655 bis 690 EBIT Mio. Euro 49,2 48 bis 54 53,7 52 bis 58 EBT Mio. Euro 48,9 47,5 bis 53,3 51,5 bis 53,5 57,5 Ergebnis nach Mio. Euro 32,8 33 bis 37 36,3 35 bis 39 Steuern Ergebnis je Aktie Euro/Ak- 4,59 4,55 bis 5,06 4,84 bis tie 5,13 5,40 * Operative Investitionen ohne mögliche Investitionen in die Erweiterung des Geschäftsvolumens wie z.B. Unternehmensakquisitionen oder Kundenstamm-Zukäufe Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: CEWE Stiftung & Co. Finanzterminkalender: (soweit terminiert) 03.04.2019 Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz, Baden-Baden 13.05.2019 Veröffentlichung Zwischenmitteilung Q1-2019 13.05.2019 Pressemitteilung zur Zwischenmitteilung Q1-2019 05.06.2019 Hauptversammlung 2019 13.08.2019 Veröffentlichung Zwischenbericht H1-2019 13.08.2019 Pressemitteilung zum Zwischenbericht H1-2019 24.09.2019 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2019 25.09.2019 Baader Investment Conference 2019 12.11.2019 Veröffentlichung Zwischenmitteilung Q3-2019 12.11.2019 Pressemitteilung zur Zwischenmitteilung Q3-2019 25.11.2019 Deutsches Eigenkapitalforum 2019 CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro. Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX. 28.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 