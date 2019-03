Gestern glänzte Nordex mit überzeugenden Zahlen und plus 10 % Tagesgewinn. Dann ist ein Blick auf Siemens Gamesa und Vestas Wind ebenso wichtig, denn: Nach dem Teil-Verbot der deutschen Behörden vor zwei Jahren bezüglich der Ausschreibungsbedingungen sackte der ganze Markt vorübergehend in ein Auftragsloch, aber die drei wichtigsten Titel aller Unternehmen dieser Art in Europa entdecken den Weltmarkt. Die Wachstusmraten für Windenergie im Weltformat bewegen sich in zweistelligen Größen um 15 bis 20 % p.a.. Investieren Sie in alle drei in gleicher Form!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info