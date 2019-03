Jetzt wird es für Bayer eng. Vermutlich gibt es heute im Laufe des Tages viele Kombinatinen der Analysten mit den entsprechenden Hochrechnungen der Risiken. Wie sich das Ganze aus der Bayer-Bilanz herausrechnet und was im Ergebnis für den Bayer-Wert bleibt lässt sich zumindest im Rahmen schon schätzen. Die komplizierte Rechnung, die eigentlich recht einfach ist, wenn man deutsche Recht anwendet und nicht IFRS-Regeln, ergibt eine aufschlussreiche Kalkulation, die im Moment dazu führt, dass die Risiken im Kurs überzogen worden sind. Werfen Sie bitte einen Blick in die nächste Adtien-Börse. Solten Sie kein Abonnent sein, können Sie den Brief auch über unseren Partner unter www.Boersenkiosk.de abrufen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info