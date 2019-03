Pfeiffer Vacuum Technology AG: Umsatz steigt im Jahr 2018 um 12,4 % auf 659,7 Mio. Euro und erreicht damit ein neues Rekordniveau DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Pfeiffer Vacuum Technology AG: Umsatz steigt im Jahr 2018 um 12,4 % auf 659,7 Mio. Euro und erreicht damit ein neues Rekordniveau 28.03.2019 / 07:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMELDUNG Pfeiffer Vacuum: Umsatz steigt im Jahr 2018 um 12,4 % auf 659,7 Mio. Euro und erreicht damit ein neues Rekordniveau - Jahresumsatz wächst um 12,4 % auf 659,7 Mio. Euro - EBIT steigt um 33,3 % auf 95,1 Mio. Euro - EBIT-Marge verbessert sich um 2,2 Prozentpunkte auf 14,4 % - Auftragsbestand zum Jahresende liegt 13,7 % über Vorjahreswert Asslar, 28. März 2019 Pfeiffer Vacuum, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, konnte den Rekordumsatz vom Vorjahr um weitere 12,4 % erhöhen. Der bereits am 21. Februar 2019 vorläufig bekanntgegebene und inzwischen testierte Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2018 lag bei 659,7 Mio. Euro (Vorjahr: 587,0 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) verzeichnete ein Plus von 33,3% und erreichte mit 95,1 Mio. Euro eine Steigerung im Vergleich zum Rekordergebnis des Vorjahres (Vorjahr: 71,4 Mio. Euro). Der höhere Umsatz sowie Skaleneffekte in den Vertriebs- und Verwaltungskosten haben das Betriebsergebnis erhöht. Begünstigend wirkte zudem ein gegenüber dem Vorjahr verbessertes Währungsergebnis. Die EBIT-Marge erreichte 14,4 % und lag um 2,2 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Bereinigt um PPA-Effekte in Höhe von 5,2 Mio. Euro betrug das Betriebsergebnis rund 100,3 Mio. Euro. Die bereinigte EBIT-Marge lag damit bei 15,2 %, was einer Steigerung von 2 Prozentpunkten zum Vorjahr entspricht. Der Auftragseingang für das Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 677,2 Mio. Euro (Vorjahr: 642,1 Mio. Euro). Dies entspricht einem Anstieg um 35,1 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Book-to-Bill-Ratio - das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz - lag im Jahr 2018 bei 1,03 (Vorjahr: 1,09). Zum Jahresende betrug der Auftragsbestand 144,9 Mio. Euro und lag damit 13,7 % über dem Vorjahreswert von 127,4 Mio. Euro. Aufgrund der hervorragenden Ergebnisse im Geschäftsjahr 2018 und der soliden Finanzkraft des Unternehmens werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 23. Mai 2019 vorschlagen, eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie (Vorjahr: 2,00 Euro) auszuzahlen. Die Ausschüttungsquote läge damit bei etwa 33 Prozent des Konzernergebnisses. Die wichtigsten Zahlen im Überblick: 2018 2017 Veränderung Umsatz 659,7 Mio. EUR 587,0 Mio. EUR +12,4 % EBIT 95,1 Mio. EUR 71,4 Mio. EUR +33,3 % Nettoergebnis 68,9 Mio. EUR 53,8 Mio. EUR +27,9 % Ergebnis je Aktie 6,98 EUR 5,46 EUR +27,8 % Dividende je Aktie 2,30 EUR* 2,00 EUR +15,0 % Auftragseingang 677,2 Mio. EUR 642,1 Mio. EUR +5,5 % / aus Akquisitionen 64,0 Mio. EUR 56,3 Mio. EUR +13,7 % Auftragsbestand 144,9 Mio. EUR 127,4 Mio. EUR +13,7 % * Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung Nathalie Benedikt, CFO von Pfeiffer Vacuum Technology AG kommentiert: "2018 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Pfeiffer Vacuum mit einer signifikanten Steigerung in Umsatz und Ertrag. Im Mittelpunkt stand die Implementierung des 3-Jahres- Investitionsprogramms mit einem Volumen von 150 Mio. Euro zur Unterstützung unserer Wachstumsstrategie. In 2018 wurden Investitionen im Volumen von 43,8 Mio. Euro genehmigt, wovon zum Jahresende 33,7 Mio. Euro aktiviert sind." Umsatzanstieg in allen Regionen In der regionalen Umsatzaufteilung, die den Umsatz entsprechend des Geschäftssitzes unserer Kunden in der betreffenden Region beschreibt, verzeichnete Europa einen erfreulichen Anstieg von 11,0 % auf 247,0 Mio. Euro (Vorjahr: 222,5 Mio. Euro). In Asien stieg der Umsatz um 11,9 % auf 246,6 Mio. Euro (Vorjahr: 220,3 Mio. Euro). Nord- und Südamerika verzeichneten den relativ stärksten Umsatzanstieg um 15,4 % auf 165,9 Mio. Euro zu (Vorjahr: 143,8 Mio. Euro). Ursächlich hierfür war unter anderem die vollständige Erfassung der Umsätze der kalifornischen Gesellschaft Nor-Cal Products Inc., die im Juni 2017 erworben wurde. Diversifiziertes Produktportfolio legt in allen Sparten zu Der Umsatz mit Turbopumpen konnte gegenüber dem Vorjahr wiederum zweistellig zulegen und verzeichnete einen Anstieg um 10,8 % auf 192,1 Mio. Euro (Vorjahr: 173,4 Mio. Euro). Der Anteil von Turbopumpen am Gesamtumsatz war mit 29,1 % (Vorjahr: 29,5 %) wiederum bedeutend. Instrumente und Komponenten entwickelten sich zur stärksten Produktgruppe mit einem Anteil am Umsatz von 29,4% (Vorjahr: 27,4%). Bei einem Umsatzwachstum von 33,1 Mio. Euro konnte diese Produktgruppe absolut gesehen den größten Umsatzzuwachs verzeichnen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass mehr als 30 % des Gesamtumsatzes mit Instrumenten und Komponenten von 193,7 Mio. Euro (Vorjahr: 160,6 Mio. Euro) auf Akquisitionen entfallen. Mit einem Umsatzvolumen von 143,4 Mio. Euro verzeichneten Vorpumpen einen Anstieg von 8,0 % zum Vorjahr (132,8 Mio. Euro). Vorpumpen tragen mit einem Anteil am Gesamtumsatz von 21,7 % zur insgesamt ausgeglichenen Umsatzverteilung im Pfeiffer Vacuum Konzern bei. Der Umsatz mit Serviceleistungen stieg um 3,5 % auf 111,6 Mio. Euro (Vorjahr: 107,8 Mio. Euro), dies entspricht einem Anteil am Gesamtumsatz von 16,9 %. Im Systemgeschäft, einem vorwiegend projektorientierten Bereich, erhöhte sich der Umsatz um 52,7 % zum Vorjahr auf 18,9 Mio. Euro (Vorjahr: 12,4 Mio. Euro). Halbleitermarkt behält größten Umsatzanteil Alle Marktsegmente von Pfeiffer Vacuum konnten im vergangenen Jahr deutliches Wachstum verzeichnen. Der Halbleitermarkt legte um 8,2 % auf ein Gesamtumsatzvolumen von 243,9 Mio. Euro zu (Vorjahr: 225,4 Mio. Euro). Mit einem Anteil von 37,0 % (Vorjahr: 38,4 %) hat der Halbleitermarkt den größten Anteil am Gesamtumsatz. Sowohl absolut als auch relativ hat der Beschichtungsmarkt mit einem Anstieg von 34,2 % auf 99,6 Mio. Euro die größten Zuwächse erzielt. Mit einem Anteil von 15,1 % (Vorjahr: 12,6 %) konnte der Beschichtungsmarkt seine Position am Gesamtumsatz ausbauen. Im Analytikmarkt erhöhte sich der Umsatz um 16,6 % auf 116,7 Mio. Euro (Vorjahr 100,1 Mio. Euro). Mit einem Anteil von 17,7 % am Gesamtumsatz ist die Bedeutung des Analytikmarktes im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen (Vorjahr: 17,0 %). Das heterogene Marktsegment Industrie mit Kunden aus Sektoren von Automobil- bis Pharmaindustrie, konnte einen Umsatzanstieg von 4,8 % auf 135,3 Mio. Euro (Vorjahr: 129,1 Mio. Euro) verzeichnen. Mit einem Anteil von 20,5 % ist Industrie der zweitstärkste Kundenmarkt nach dem Halbleitermarkt. Der Umsatz im Marktsegment Forschung & Entwicklung erhöhte sich um 10,4 % auf 64,2 Mio. Euro (Vorjahr 58,2 Mio. Euro). Der Anteil am Gesamtumsatz blieb mit 9,7 % weitgehend stabil (Vorjahr: 9,9 %). Das Bruttoergebnis ist im Berichtszeitraum um 12,0 % auf 235,2 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 210,0 Mio. Euro). Dies entspricht einem Zuwachs von 25,2 Mio. Euro. Getragen vom Rekordumsatz blieb die Bruttomarge weitgehend konstant bei 35,7 % (Vorjahr: 35,8 %), trotz eines relativen Anstiegs der Umsatzkosten sowie PPA- und Währungseffekten durch den im Jahresverlauf stärkeren Euro. Das Finanzergebnis von -0,5 Mio. Euro entspricht aufgrund des unverändert niedrigen Zinsniveaus im Euroraum in etwa dem des Vorjahres von -0,4 Mio. Euro. Die im Vorjahr durch Einmaleffekte der Steuerreform in den USA beeinflusste Steuerquote ist erwartungsgemäß auf 27,2 % gestiegen (Vorjahr: 24,2 %). Aufgrund des deutlich höheren Ergebnisses vor Steuern und der gestiegenen Steuerquote, weiteten sich die Steueraufwendungen um 8,5 Mio. Euro auf 25,7 Mio. Euro aus (Vorjahr: 17,2 Mio. Euro). Das Ergebnis nach Steuern stieg um 27,9 % auf 68,9 Mio. Euro (Vorjahr: 53,8 Mio. Euro). Die Umsatzrentabilität nach Steuern- das Verhältnis von Ergebnis nach Steuern zu Umsatz- ist von 9,2 % im Vorjahr auf 10,4 % gestiegen. Parallel zum Ergebnis nach Steuern hat sich das Ergebnis je Aktie auf einen Rekordwert von 6,98 Euro verbessert (Vorjahr: 5,46 Euro). Investitionen in Produktionskapazitäten für künftiges Wachstum Erste Meilensteine des im Frühjahr von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossenen Investitionsprogramms im Volumen von 150 Mio. Euro konnten im Geschäftsjahr realisiert werden. Mit Investitionsausgaben in Höhe von 33,7 Mio. Euro wurden die Produktionskapazitäten an den Standorten in Annecy, Aßlar, Cluj und Ho-Chi-Minh Stadt erweitert. Darüber hinaus wurden Ersatzinvestitionen in den Maschinenpark sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung getätigt. Dr. Eric Taberlet, Vorstandsvorsitzender von Pfeiffer Vacuum Technology AG, kommentiert: "Pfeiffer Vacuum hat in 2018 hervorragende Ergebnisse erzielt. 2018 war ein Jahr richtungsweisender Neuerungen, die uns mittelfristig stärker, größer und wettbewerbsfähiger machen werden. Dazu zählen die Einführung der neuen Unternehmensstrategie mit einer globalen Organisationsstruktur, das 3-Jahres- Investitionsprogramm und die geplante strategische Kooperation mit der Busch Gruppe. Mit der Implementierung dieser eingeleiteten Maßnahmen werden wir Pfeiffer Vacuum als starke Nummer Zwei im weltweiten Geschäft mit Vakuum etablieren. Gleichzeitig wollen wir unserem eigenen Anspruch gerecht werden und die Innovations- und Technologieführerschaft übernehmen." Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019 Sowohl Umsatz als auch Auftragseingang in den ersten Monaten des Jahres 2019 zeigen eine Abschwächung gegenüber dem starken Vorjahr. Die Wachstumsrate wird somit voraussichtlich geringer ausfallen als im Vorjahr. Aufgrund der begrenzten Sichtbarkeit der Auftragseingänge von zwei bis drei Monaten, werden wir eine Umsatz- und EBIT-Prognosebandbreite für das Gesamtjahr 2019 im Rahmen der Hauptversammlung bekanntgeben, die am 23. Mai 2019 stattfinden wird. Kontakt Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations Dinah Reiss T +49 6441 802 1346 F +49 6441 802 1365 Dinah.Reiss@pfeiffer-vacuum.de Über Pfeiffer Vacuum Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 8 Produktionsstandorte weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG (in T EUR) 2018 2017 Umsatzerlöse 659.725 586.962 Umsatzkosten -424.517 -376.945 Bruttoergebnis 235.208 210.017 Vertriebs- und Marketingkosten -68.371 -63.313 Verwaltungs- und allgemeine Kosten -49.106 -48.976 Forschungs- und Entwicklungskosten -28.663 -27.763 Sonstige betriebliche Erträge 11.302 10.345 Sonstige betriebliche Aufwendungen -5.240 -8.924 Betriebsergebnis 95.130 71.386 Finanzaufwendungen -727 -693 Finanzerträge 208 347 Ergebnis vor Steuern 94.611 71.040 Ertragsteuern -25.732 -17.192 Ergebnis nach Steuern 68.879 53.848 Ergebnis je Aktie (in EUR): Unverwässert 6,98 5,46 Verwässert 6,98 5,46 Konzernbilanz PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG (in T EUR) 31.12.2018 31.12.2017 AKTIVA Immaterielle Vermögenswerte 109.460 110.814 Sachanlagen 126.143 106.949 Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 424 448 Sonstige Finanzielle Vermögenswerte 4.282 3.840 Sonstige Vermögenswerte 3.200 - Latente Steueransprüche 24.895 23.037 Langfristige Vermögenswerte 268.404 245.088 Vorräte 133.191 113.384 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 92.164 80.061 Vertragsvermögenswerte 298 - Ertragsteuerforderungen 3.726 3.159 Geleistete Anzahlungen 3.504 2.475 Sonstige Finanzielle Vermögenswerte 609 - Sonstige Forderungen 13.884 11.792 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 108.380 97.402 Kurzfristige Vermögenswerte 355.756 308.273 Summe der Aktiva 624.160 553.361 PASSIVA Gezeichnetes Kapital 25.261 25.261 Kapitalrücklage 96.245 96.245 Gewinnrücklagen 278.891 229.747 Sonstige Eigenkapitalbestandteile -28.172 -30.316 Eigenkapital der Aktionäre der Pfeiffer 372.225 320.937 Vacuum Technology AG Finanzielle Verbindlichkeiten 60.182 60.248 Pensionsrückstellungen 55.638 50.034 Latente Steuerschulden 4.638 3.988 Vertragsverbindlichkeiten 630 - Langfristige Schulden 121.088 114.270 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 38.054 40.814 Leistungen Erhaltene Anzahlungen - 7.678 Vertragsverbindlichkeiten 18.271 - Sonstige Verbindlichkeiten 25.740 22.333 Rückstellungen 41.626 39.894 Ertragsteuerschulden 7.061 7.354 Finanzielle Verbindlichkeiten 95 81 Kurzfristige Schulden 130.847 118.154 Summe der Passiva 624.160 553.361 Konzern-Cash-Flow-Rechnung PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG (in T EUR) 2018 2017 Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: Ergebnis vor Steuern 94.611 71.040 Korrektur Finanzerträge/Finanzaufwendungen 519 346 Erhaltene Finanzerträge 177 350 Gezahlte Finanzaufwendungen -900 -1.053 Gezahlte Ertragsteuern -22.703 -17.441 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und 18.591 20.824 immaterielle Vermögenswerte Gewinne / Verluste aus der Veräußerung von -1.532 -31 Vermögenswerten Veränderung Wertberichtigung auf Forderungen 590 528 Veränderung Wertberichtigung auf Vorräte 1.467 2.702 Sonstige nicht-zahlungswirksame 6 116 Ergebnisbestandteile Veränderungen der Bilanzposten: Vorräte -20.035 -15.248 Forderungen und sonstige Aktiva -19.329 -7.005 Rückstellungen, einschließlich -425 5.983 Pensionsrückstellungen, und Steuerschulden Verbindlichkeiten 11.510 10.286 Mittelzufluss aus der laufenden 62.547 71.397 Geschäftstätigkeit Cash-Flow aus Investitionstätigkeit: Nettoauszahlungen aus Unternehmenserwerben - -74.594 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen -33.669 -27.678 und immaterielle Vermögenswerte Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen 2.177 249 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -31.492 -102.02- 3 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten 23 70.000 Dividendenzahlung -19.735 -35.524 Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten -87 -15.182 Mittelzufluss/Mittelabfluss (-) aus -19.799 19.294 Finanzierungstätigkeit Wechselkursbedingte Veränderung der -278 -1.298 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln und 10.978 -12.630 Zahlungsmitteläquivalenten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 97.402 110.032 Anfang der Periode Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 108.380 97.402 Ende der Periode 28.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG Berliner Str. 43 35614 Asslar Deutschland Telefon: +49 6441 802-0 Fax: +49 6441 802-1365 E-Mail: info@pfeiffer-vacuum.de Internet: www.pfeiffer-vacuum.de ISIN: DE0006916604 WKN: 691660 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 792743 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 792743 28.03.2019 ISIN DE0006916604 AXC0059 2019-03-28/07:29