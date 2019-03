Höhere Mieten und ein geringerer Leerstand seiner Gebäude haben dem Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown im vergangenen Jahr zu einem Ergebnissprung verholfen.

Der operative Gewinn FFO 1 (Funds from Operations) wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent auf 406 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte.

Die Kennzahl gibt an, wie viel Geld dem Unternehmen aus dem laufenden Geschäft nach Abzug vor allem von Zinszahlungen und Steuern bleibt - daran orientiert sich die Dividendenzahlung. An die Anteilseigner will das Unternehmen 0,25 Euro je Aktie ausschütten nach 0,23 Euro im Vorjahr. Experten hatten mit 0,26 Euro Ausschüttung gerechnet.

Für das laufende Jahr rechnet das Management mit weiteren Zuwächsen. Der FFO 1 soll auf 460 bis 470 Millionen Euro steigen./stk/mis

