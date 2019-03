The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE6312821612 ANHEU.-BUSCH 19/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA BE6312822628 ANHEU.-BUSCH 19/31 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2NB9R0 BERLIN, LAND LSA19/34A510 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013412343 BPCE S.A. 19/25 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA USU01979AF76 ALLITRANSM 19/29 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US9128286J44 USA 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128286K17 USA 19/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128286L99 USA 19/26 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1971935223 VOLVO CAR 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA 2WL XFRA CA65347A1021 NEXTLEAF SOLUTIONS EQ00 EQU EUR N

CA T5X XFRA GB00BJT16S69 TRONOX HLDGS PLC DL -,01 EQ00 EQU EUR N

CA 7CPA XFRA MHY110822068 CAPITAL PRODUCT PART. UTS EQ00 EQU EUR N