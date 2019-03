FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BLD XFRA GB0001367019 BRIT. LD CO. PLC LS-,25 0.091 EUR

WPY XFRA US92936U1097 W.P. CAREY INC. DL-,01 0.915 EUR

SNQB XFRA FI0009007694 SANOMA OYJ 0.250 EUR

OUTA XFRA FI0009002422 OUTOKUMPU OYJ A 0.150 EUR

AZU XFRA ES0112501012 EBRO FOODS NOM. EO -,60 0.190 EUR

F6O1 XFRA DK0010234467 FLSMIDTH+CO.AS NAM.B DK20 1.205 EUR

H3U1 XFRA US4278255009 HERSHA HOSPIT.TR. SBI A 0.248 EUR

8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.033 EUR

1PM XFRA US74164F1030 PRIMORIS SERVICES CORP. 0.053 EUR

SHR XFRA CH0024638212 SCHINDLER HLDG NA SF-,10 3.569 EUR

SHRQ XFRA CH0024638196 SCHINDLER HLDG PS SF-,10 3.569 EUR

BV2 XFRA CA09784Y1088 BONAVISTA ENERGY CORP. 0.007 EUR

RNY XFRA CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC. 0.004 EUR

J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.018 EUR

CVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.152 EUR

TRP XFRA CA8936621066 TRANSGLOBE EN. 0.031 EUR

TRS XFRA CA89353D1078 TRANSCANADA CORP. 0.496 EUR

41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.006 EUR

8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.040 EUR

S3A XFRA CA85472N1096 STANTEC INC. 0.096 EUR

R7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.079 EUR

QB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTG 0.036 EUR

PWF XFRA CA73927C1005 POWER FINL CORP. 0.301 EUR

PXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.013 EUR

9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.033 EUR

03M XFRA CA5734591046 MARTINREA INTL INC. 0.030 EUR

IBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.016 EUR

3IX XFRA CA45790B1040 INNERGEX RENEWABLE ENERGY 0.116 EUR

C7G XFRA CA4495861060 IGM FINANCIAL INC. 0.372 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR

VCE XFRA CA15712L1004 CERVUS EQUIPMENT CORP. 0.073 EUR

2CP XFRA CA14042M1023 CAPITAL POWER CORP. 0.296 EUR

PC8 XFRA CA13645T1003 CDN PACIFIC RAILWAY 0.430 EUR

CF7 XFRA CA1254911003 CI FINANCIAL CORP. 0.119 EUR

7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.132 EUR