FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SRT3 XFRA DE0007165631 SARTORIUS AG VZO O.N. 0.620 EUR

SRT XFRA DE0007165607 SARTORIUS AG O.N. 0.610 EUR

DTE XFRA DE0005557508 DT.TELEKOM AG NA 0.700 EUR

SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.015 EUR

LT7 XFRA CA51925D1069 LAURENTIAN BK OF CDA 0.430 EUR

AZ2 XFRA AT0000730007 ANDRITZ AG 1.550 EUR

KP8 XFRA CA48265Y1043 KP TISSUE INC. 0.119 EUR

D9W XFRA US23334L1026 DSW INC. CLASS A 0.222 EUR

INNG XFRA NL0000113587 ING GROEP 03-UND. FLR 0.002 %

CNP XFRA US4571871023 INGREDION INC. DL-,01 0.554 EUR

5NAA XFRA US6362203035 NTNL GENERAL HLDGS DL-,01 0.035 EUR

ZTOA XFRA US98980A1051 ZTO EXPR.(KY)ADR A0,0001 0.213 EUR

X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EUR

IB4 XFRA US4590441030 INTL BANCSHARES DL 1 0.443 EUR

MNY XFRA US61022P1003 MONOT.IMAGING HLDG DL-001 0.103 EUR

TO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.199 EUR

25W XFRA CA97535P1045 WINPAK LTD 0.020 EUR

PSRA XFRA US21871N1019 CORECIVIC INC. DL-,01 0.390 EUR

8XC XFRA US91325V1089 UNITI GROUP INC. DL-,0001 0.044 EUR

24D XFRA FI4000062385 DNA PLC 1.100 EUR

INNH XFRA NL0000116127 ING GROEP 04-UND. FLR 0.001 %

RAOB XFRA FI0009900476 CRAMO PLC O.N. 0.900 EUR

8PB XFRA NO0010397581 PARETO BANK ASA NK 12 0.072 EUR

GC1A XFRA US36164V5030 GCI LIBERTY INC. PF A 0.388 EUR

SJI XFRA NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN NK 25 0.526 EUR

BCB XFRA US05491N1046 BBX CAPITAL CORP.A DL-,01 0.011 EUR

G18 XFRA US38741L1070 GRANITE PT MTG TR. DL-,01 0.372 EUR