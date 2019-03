Der Batteriehersteller Varta will im laufenden Jahr erneut mehr investieren. 2019 seien zwischen 65 und 75 Millionen Euro geplant, teilte das im Oktober 2017 an die Börse gebrachte und seit Kurzem im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Ellwangen mit. Varta gab bereits im vergangenen Jahr deutlich mehr für Investitionen aus. Sie waren 2018 mit gut 56 Millionen Euro rund 3,5 mal so hoch wie das Jahr davor. Die bereits bekannten Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis bestätigte das Unternehmen. Varta hatte bereits Mitte Februar die Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt und dabei auch die Ziele für 2019 veröffentlicht. Dabei geht das Unternehmen von einem weiteren Wachstum von Umsatz und Ergebnis aus./zb/nas /jah/

