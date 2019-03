Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Südzucker von 12 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick des Zuckerproduzenten auf 2020 deute darauf hin, dass die Herausforderungen über 2019 hinweg wahrscheinlich anhielten, schrieb Analyst John Ennis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 20:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007297004

AXC0077 2019-03-28/07:57