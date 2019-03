Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Während die Preise für den harten Kunststoff Polycarbonat weiter unter Druck stehen dürften, scheinen die Preisrisiken für die Schaumstoffvorprodukte MDI und TDI mittlerweile begrenzt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der chinesische Konkurrent Wanhua habe weitere deutliche Preiserhöhungen für MDI in China angekündigt, was eine Verbesserung der Marktlage signalisiere. Daher ergebe sich für Anleger bei Covestro nun eine gute mittelfristige Gelegenheit. Nach einer Sonderkonjunktur infolge von Produktionsausfällen waren die Preise für die Covestro-Produkte MDI und TDI 2018 wieder auf ein normaleres Niveau zurückgefallen, was die Aktien stark belastet hatte./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / 04:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2019 / 04:43 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

