Der Fotodienstleister Cewe will nach einem Umsatz- und Gewinnsprung im laufenden Jahr weiter zulegen. Im Geschäftsjahr 2018 hat der Umsatz um neun Prozent auf gut 653 Millionen Euro zugelegt, wie das im SDax-notierte Unternehmen am Donnerstag in Oldenburg mitteilte. Der operative Gewinn (Ebit) erreichte 53,7 Millionen Euro, ein Plus von 9,2 Prozent.

Für das neue Geschäftsjahr will Cewe die Erlöse auf 655 bis 690 Millionen steigern, der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll zwischen 52 und 58 Millionen Euro liegen.

Das Top-Produkt Fotobuch, mit dem sich Kunden Bilder etwa von Familienfesten, Urlauben oder Hochzeiten zusammenstellen lassen können, verkaufte sich insgesamt knapp 6,2 Millionen mal. 2017 war der Absatz mit 6 Millionen leicht niedriger gewesen. Wie bereits bekannt soll die Dividende um 10 Cent auf 1,95 Euro steigen./stk/jha/

ISIN DE0005403901

