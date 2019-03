Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Bechtle nach Zahlen von 65 auf 75 Euro angehoben. Analyst Uwe Schupp beließ die Einstufung aber auf "Hold", da der aktuelle Kurs über seinem Ziel liegt. Der IT-Dienstleister sei 2018 beeindruckend gewachsen, wenngleich das die Profitabilität belastet habe, schrieb Schupp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei in der IT-Branche aber nicht ungewöhnlich. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen für die kommenden Jahre infolge optimistischerer Umsatzschätzungen an. Zudem hält Schupp einen Bewertungsaufschlag im Vergleich zu anderem Branchentiteln für angemessen./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2019 / 20:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-03-28/07:37

ISIN: DE0005158703