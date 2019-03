Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon nach einer Gewinnwarnung des Halbleiterkonzerns von 18 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Damit habe sich bestätigt, was viele Investoren befürchtet hätten, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der revidierte Ausblick falle aber noch schlechter aus als erwartet. Zudem gebe es nun Fragezeichen hinter der von vielen Investoren erhofften Markterholung im zweiten Halbjahr 2019. Gardiner senkte seine Margenschätzungen für 2019 und 2020./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 20:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

