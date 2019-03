Die Societe Generale hat das Kursziel für Bayer von 72 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Übernahme von Monsanto habe er nun einen 30-prozentigen Konglomeratsabschlag in sein Modell eingearbeitet, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus der Anleger liege nun auf den Rechtsstreitigkeiten rund um Monsantos Unkrautvernichter Glyphosat statt auf der beruhigenden Geschäftsentwicklung der Pflanzenschutzmittelsparte Crop Science. Zudem sei die Erneuerung der Pharma-Pipeline herausfordernd, nachdem das Patent für Xarelto ausgelaufen sei./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BAY0017