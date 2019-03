Der Vakuumpumpenspezialist Pfeiffer Vacuum ist mit gedämpfter Kraft in das neue Jahr gegangen. Sowohl Umsatz als auch Auftragseingang hätten sich in den ersten Monaten im Vergleich zum starken Vorjahr abgeschwächt, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage seiner Jahreszahlen für 2018 mit. Für 2019 rechnet die im TecDax und SDax notierte Gesellschaft daher mit geringeren Wachstumsraten. Genauere Prognosen soll es im Mai im Zuge der Hauptversammlung geben.

Für 2018 erhöhte das Management nach kräftigen Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis indes die Dividende. Die Aktionäre sollen für 2018 pro Anteilsschein 2,30 Euro erhalten, nach 2,00 Euro im Vorjahr.

Pfeiffer Vacuum hatte bereits im Februar Eckdaten vorgelegt. Wie bereits bekannt war der Umsatz 2018 um zwölf Prozent auf knapp 660 Millionen Euro gestiegen und hatte damit einen Bestwert erreicht. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) erreichte 95,1 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben knapp 69 Millionen Euro hängen, ein Plus von rund 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr./tav/mis

ISIN DE0006916604

AXC0085 2019-03-28/08:02