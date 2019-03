Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia nach Jahreszahlen von 51,10 auf 52,60 Euro angehoben und die Aktie des Immobilienkonzerns auf der "Conviction Buy List" belassen. Der europäische Wohnungsmarkt dürfte expandieren sowie konsolidieren und Vonovia sei dafür am besten positioniert, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/la

