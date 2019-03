CANCOM: Zweistellige Wachstumsraten und gesteigerte Profitabilität 2018, zuversichtlicher Ausblick auf 2019 DGAP-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis CANCOM: Zweistellige Wachstumsraten und gesteigerte Profitabilität 2018, zuversichtlicher Ausblick auf 2019 28.03.2019 / 08:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CANCOM: Zweistellige Wachstumsraten und gesteigerte Profitabilität 2018, zuversichtlicher Ausblick auf 2019 - Konzernumsatz wächst im Geschäftsjahr 2018 um 18,7 Prozent auf 1.378,9 Mio. Euro. - EBITDA (bereinigt) um 24,0 Prozent auf 114,8 Mio. Euro verbessert, EBITDA-Marge (bereinigt) steigt auf 8,3 Prozent. - Stark gestiegener Annual Recurring Revenue und deutlich erhöhter Ergebnisbeitrag des Cloud Solutions Segments zeigen Fortschritt der strategischen Transformation. - CANCOM plant mit deutlichem Wachstum bei allen zentralen Erfolgskennzahlen und sehr deutlichem Wachstum beim Annual Recurring Revenue. München, 28. März 2019 - Mit einem Umsatzanstieg von 18,7 Prozent auf 1.378,9 Mio. Euro hat die CANCOM Gruppe das Geschäftsjahr 2018 sehr erfolgreich abgeschlossen (Vj: 1.161,2 Mio. Euro). Zu dieser dynamischen Geschäftsentwicklung trugen nicht nur die zwei Akquisitionen im Vereinigten Königreich bei, die CANCOM im Jahr 2018 durchführte. Auch das organische Wachstum erreichte mit 12,1 Prozent einen sehr hohen Wert. Das EBITDA (bereinigt) der CANCOM Gruppe stieg im Jahr 2018 um 24,0 Prozent auf 114,8 Mio. Euro (vergleichbares Vj: 92,6 Mio. Euro), so dass sich die EBITDA-Marge (bereinigt) auf 8,3 Prozent verbesserte (vergleichbares Vj: 8,0 Prozent). "18,7 Prozent Umsatzwachstum ist ein herausragender Wert, wobei wir davon 12,1 Prozent organisch erreicht haben. Unser Wachstumstempo liegt also klar über dem allgemeinen Markttrend und das zeigt unsere starke Wettbewerbsposition. Dass wir trotz dieses hohen Wachstums die operative Profitabilität weiter steigern können, stärkt unsere Überzeugung mit CANCOM die richtige Strategie zu verfolgen", sagte Thomas Volk, CEO der CANCOM SE. Die Werte für das vierte Quartal 2018 lauteten beim Konzernumsatz 415,2 Mio. Euro (Vj: 352,3 Mio. Euro) und beim EBITDA (bereinigt) 36,6 Mio. Euro (vergleichbares Vj: 32,4 Mio. Euro). Segmentergebnisse zeigen große Fortschritte bei der Transformation In den Segmentergebnissen zeigen sich die 2018 erzielten großen Fortschritte bei der strategischen Stärkung des Cloud- und Managed-Services-Geschäfts: Zum einen erzielte CANCOM im Segment Cloud Solutions erstmals in einem Geschäftsjahr einen höheren Ergebnisbeitrag als im Segment IT Solutions. Zum anderen stieg der Annual Recurring Revenue im Vergleich zum Vorjahr um 41,3 Prozent an auf 130,1 Mio. Euro (Vj: 92,1 Mio. Euro). Der ARR bildet die wiederkehrenden Umsätze aus mehrjährigen Managed-Services-Verträgen und aus der Software AHP Enterprise Cloud ab. Speziell die Steigerung der hochprofitablen wiederkehrenden Umsätze, die CANCOM auch unabhängiger von der kurzfristigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung machen, sind das erklärte Ziel der Unternehmensstrategie. Insgesamt trug das Segment Cloud Solutions mit einem Umsatzwachstum von 33,0 Prozent auf 242,5 Mio. Euro zum Jahresergebnis 2018 bei (Vj: 182,3 Mio. Euro). Das EBITDA (bereinigt) im Segment Cloud Solutions betrug 64,1 Mio. Euro, was einer Verbesserung um 40,6 Prozent entspricht (vergleichbares Vj: 45,6 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge (bereinigt) lag somit bei 26,4 Prozent (vergleichbares Vj: 25,0 Prozent). Die Werte für das vierte Quartal 2018 lauteten beim Segmentumsatz 67,8 Mio. Euro (Vj: 57,5 Mio. Euro) und beim EBITDA (bereinigt) 20,1 Mio. Euro (vergleichbares Vj: 16,0 Mio. Euro). Das Segment IT Solutions erreichte einen Umsatzanstieg von 16,1 Prozent auf 1.136,4 Mio. Euro (Vj: 978,8 Mio. Euro). Das EBITDA (bereinigt) lag mit 62,0 Mio. Euro um 10,1 Prozent über dem Vorjahreswert (vergleichbares Vj: 56,3 Prozent). Die EBITDA-Marge (bereinigt) betrug entsprechend 5,5 Prozent (vergleichbares Vj: 5,8 Prozent). Die Werte für das vierte Quartal 2018 lauteten beim Segmentumsatz 347,4 Mio. Euro (Vj: 294,7 Mio. Euro) und beim EBITDA (bereinigt) 19,2 Mio. Euro (vergleichbares Vj: 18,5 Mio. Euro). Dauerhafte Verbesserung von operativem Cash Flow und Working Capital Der operative Cash Flow der CANCOM Gruppe lag im Geschäftsjahr 2018 bei 81,9 Mio. Euro (Vj: 124,9 Mio. Euro). CANCOM konnte somit das angestrebte deutlich höhere Niveau im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt wie schon im Vorjahr erreichen. Die Stärke des Geschäftsmodells bei der Zahlungsmittelgenerierung zeigte sich folglich auch erneut in der zum Bilanzstichtag 2018 verfügbaren hohen Konzernliquidität, die trotz zweier Akquisitionen im Vereinigten Königreich bei 135,2 Mio. Euro lag (Vj: 157,6 Mio. Euro). Die Dauerhaftigkeit der im Jahr 2017 gestartete Optimierung des Operating Working Capital spiegelte sich in der 2018 erreichten niedrigen Operating-Working-Capital-Quote von 2,5 Prozent wider (Vj: 2,3 Prozent). Sie bestätigt den Wert aus dem Vorjahr und zeigt die klare Verbesserung im Vergleich zu den Jahren vor 2017, als die Quote zwischen 6 und 8 Prozent gelegen hatte. Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der CANCOM SE beschlossen, der Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2018 von 0,50 Euro pro Aktie vorzuschlagen. Die Dividende liegt damit auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr vor dem Aktiensplit, als 1,00 Euro pro Aktie gezahlt wurden. Zuversichtlicher Ausblick auf 2019 Angesichts der guten Entwicklung im Jahr 2018 und mit Blick auf den bisherigen Verlauf des neuen Geschäftsjahres plant der Vorstand der CANCOM SE im Geschäftsjahr 2019 mit einem deutlichen Wachstum von Umsatz, Rohertrag, EBITDA und EBITA in der CANCOM Gruppe. Das Konzernsegment IT Solutions soll dazu mit einem deutlichen Wachstum von Segment-Umsatz, Segment-Rohertrag, Segment-EBITDA und Segment-EBITA beitragen. Für das Konzernsegment Cloud Solutions wird ebenfalls ein deutliches Wachstum von Segment-Umsatz, Segment-Rohertrag, Segment-EBITDA und Segment-EBITA erwartet. Die Wachstumsraten sollen dabei aber über denen des Segments IT Solution liegen. Für den Annual Recurring Revenue rechnet der Vorstand mit einer sehr deutlichen Steigerung im Vergleich zum Wert von Dezember 2018. Der vollständige Geschäftsbericht 2018 der CANCOM Gruppe ist auf der Internetseite www.cancom.de im Bereich Investoren veröffentlicht. Hinweis: Die oben genannten EBITDA-Vorjahreswerte ("vergleichbares Vj") wurden um den Effekt aus der diesjährigen erstmaligen Anwendung des Rechnungslegungsstandards IFRS 16 angepasst, um Vergleichbarkeit herzustellen. Über CANCOM Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren von der umfangreichen Expertise und einem innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt, zum Beispiel mit Business Solutions und Managed Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder IT-Sicherheit. Die weltweit über 3.400 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Thomas Volk (CEO), Rudolf Hotter (COO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro und die Konzern-Muttergesellschaft, die CANCOM SE, ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert. Kontakt: Sebastian Bucher Manager Investor Relations Tel: +49 89 54054 5193 E-Mail: sebastian.bucher@cancom.de 28.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CANCOM SE Erika-Mann-Straße 69 80636 München Deutschland Telefon: +49-(0)89/54054-0 Fax: +49-(0)89/54054-5119 E-Mail: info@cancom.de Internet: http://www.cancom.de ISIN: DE0005419105, DE0005419105 WKN: 541910, 541910 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 792837 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 792837 28.03.2019 ISIN DE0005419105 DE0005419105 AXC0088 2019-03-28/08:06