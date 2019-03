Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag im frühen Handel keine klare Richtung gefunden. In den längeren Laufzeiten stiegen die Kurse, wohingegen die der zwei- und fünfjährigen Anleihen fielen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,07 Prozent auf 165,65 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten weiter negativ mit minus 0,086 Prozent.

Im Tagesverlauf stehen eine Reihe von Konjunkturdaten auf dem Programm. Zunächst werden vorläufige Verbraucherpreise in Deutschland und Spanien erwartet. Im Fokus stehen zudem Daten zur Geldmenge M3. Marktbeobachter gehen davon aus, dass sich die verhaltene Entwicklung nicht wesentlich verbessern dürfte.

Insgesamt dürfte die trübe Stimmung an den Aktienmärkten die Flucht in als sicher geltende Staatspapiere weiter begünstigen. Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hatte am Mittwoch angekündigt, dass die EZB falls nötig über Maßnahmen nachdenken werde, um die belastende Wirkung negativer Einlagenzinsen abzuschwächen./elm/mis

ISIN DE0009652644

