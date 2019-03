Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338), ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie, erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von rund EUR 71,7 Mio. und

verbuchte ein bereinigtes EBITDA in Höhe von rund EUR -7,0 Mio. Beide Kennzahlen lagen damit in dem letztmalig am 20. Dezember 2018 angekündigten Prognosebereich. Der um in 2017 abgeschlossene Rahmenverträge bereinigte Auftragseingang lag leicht über Vorjahresniveau.

Dr. Axel Schulz, Vertriebsvorstand der Gesellschaft, hierzu: "Obwohl wir diese Zahlen Ende 2018 bereits erwartet haben, sind wir enttäuscht von den Ergebnissen. Das erste Mal in der Geschichte von SLM Solutions ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Trotz der schwächeren Ergebnisse in 2018, sehen wir große Chancen für weiteres Wachstum des Marktes und bei unseren Kunden. Im Geschäftsjahr 2019 wird der Hauptfokus der Gesellschaft darauf liegen, die Positionierung dahingehend zu verbessern, um wieder stärker am Marktwachstum im metallbasierten 3D-Druck partizipieren zu können. Für das Geschäftsjahr 2019 erwarten wir einen Umsatz in der Größenordnung von 95 Millionen Euro mit ausgeglichenem bereinigtem EBITDA."{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Die Gesellschaft hat am 27. März 2019 bekannt gegeben, dass der Aufsichtsrat am selben Tag die Berufung von Herrn Meddah ...

