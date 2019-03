S&T hat den Geschäftsbericht veröffentlicht. Zusammenfassend und ausblickend schreibt CEO Hannes Niederhauser in seinem Vorwort: "2018 war für die S&T das 8. Rekordjahr in Folge: Mit 990,9 Mio. Euro (Vj.: 882,0 Mio.) wurde das prestigeträchtige Milliardenziel beim Umsatz fast erreicht und das Profitziel (EBITDA) von ursprünglich 80 Mio. Euro deutlich bzw. auch die im November 2018 erhöhte Guidance von mindestens 88 Mio. Euro übertroffen. Der Umsatz wuchs zum Vorjahr um 12%, das operative Ergebnis (EBITDA) stieg deutlich schneller - um rund 33% - auf 90,5 Mio. Euro (Vj.: 68,1 Mio.) an. Und jetzt? Es hat 9 Jahre gedauert, um eine Milliarde Umsatz zu erreichen. Aber bereits in 4 Jahren - in 2023 - wollen wir den Umsatz verdoppeln und 2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...