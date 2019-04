VIB Vermögen platziert Schuldscheindarlehen über 42,5 Millionen Euro DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Finanzierung VIB Vermögen platziert Schuldscheindarlehen über 42,5 Millionen Euro 02.04.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News VIB Vermögen platziert Schuldscheindarlehen über 42,5 Millionen Euro - Emissionserlös wird für weiteres Unternehmenswachstum verwendet - Durchschnittszinssatz für das Gesamtvolumen liegt bei sehr attraktiven 1,03 Prozent Neuburg/Donau, 2. April 2019 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Erwerb, Entwicklung und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, hat ein Schuldscheindarlehen über 42,5 Millionen Euro platziert. Das ursprünglich vorgesehene Emissionsvolumen lag bei 30 Millionen Euro und konnte aufgrund der starken Nachfrage der Investoren auf 42,5 Millionen Euro aufgestockt werden. Mit dem Erlös wird die VIB Vermögen AG ihr weiteres Projektwachstum finanzieren. Der Schuldschein wurde gemeinsam mit der BayernLB und der Kreissparkasse Biberach in zwei Laufzeittranchen angeboten. Die erste Tranche von 18,5 Millionen Euro verfügt über eine Laufzeit von acht Jahren. Die zweite Tranche über 24 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 1,03 Prozent trägt das Schuldscheindarlehen zum optimalen Finanzierungsmix auf der Fremdkapitalseite bei. "Unser Unternehmenserfolg basiert zu einem wesentlichen Teil auf einer nachhaltigen Finanzierung. Schuldscheindarlehen sind flexibel einsetzbar und eine ideale Ergänzung zu klassischen Annuitätendarlehen. Den für uns überaus attraktiven Zinssatz konnten wir wegen unserer soliden Finanzierungsstruktur und dem über viele Jahre aufgebauten Verhältnis zu unseren Bankpartnern erzielen. Zugleich freuen wir uns über das Vertrauen, das die Zeichner des Schuldscheindarlehens unserem Unternehmen entgegenbringen", sagt Holger Pilgenröther, Finanzvorstand der VIB Vermögen AG. Kontakt Investor Relations: VIB Vermögen AG Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952 Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929 86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Profil der VIB Vermögen AG Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt. 02.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VIB Vermögen AG Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Deutschland Telefon: +49 (0)8431 / 9077 952 Fax: +49 (0)8431 / 9077 973 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Internet: www.vib-ag.de ISIN: DE0002457512 WKN: 245751 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 794181 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 794181 02.04.2019 ISIN DE0002457512 AXC0048 2019-04-02/07:31