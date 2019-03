InVision AG: Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-News: InVision AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges InVision AG: Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018 28.03.2019 / 08:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. P R E S S E I N F O R M A T I O N InVision AG: Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018 Düsseldorf, 28. März 2019 - Die InVision AG (ISIN: DE0005859698) veröffentlichte heute ihren Geschäftsbericht 2018 und bestätigte darin die am 21. Februar 2019 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der InVision-Konzern erzielte 2018 einen Gesamtumsatz von 13,067 Millionen Euro (2017: 13,163 Mio. Euro). Dabei stieg der Umsatz im Bereich Workforce Management (injixo und InVision WFM) um 2 Prozent auf 12,646 Millionen Euro (2017: 12,449 Mio. Euro). Im Bereich Education (The Call Center School) sank der Umsatz um 41 Prozent auf 0,421 Millionen Euro (2017: 0,714 Mio. Euro). Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) ging um 83 Prozent zurück auf 0,233 Millionen Euro (2017: 1,363 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag bei 2 Prozent (2017: 10 Prozent). Der operative Cashflow sank um 99 Prozent auf 0,010 Millionen Euro (2017: 0,672 Mio. Euro). Die liquiden Mittel gingen zum Jahresende 2018 um 70 Prozent auf 0,670 Millionen Euro (31. Dezember 2017: 2,210 Mio. Euro) zurück. Das Eigenkapital ging um 2 Prozent zurück auf 10,180 Millionen Euro (2017: 10,380 Mio. Euro). Damit lag die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2018 bei einer Bilanzsumme von 12,082 Millionen Euro (31. Dezember 2017: 13,683 Mio. Euro) bei 84 Prozent (31. Dezember 2017: 76 Prozent). Das Konzerngesamtergebnis ging um 125 Prozent auf -0,2 Millionen Euro zurück (2017: 0,8 Mio. Euro). Dementsprechend sank das Ergebnis pro Aktie ebenfalls um 125 Prozent auf -0,09 Euro (2017: 0,36 Euro). Der vollständige Jahresbericht 2018 steht ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung: www.ivx.com/investors/financial-reports. Über InVision: Seit 1995 hilft InVision ihren Kunden, die Produktivität und Qualität der Arbeit zu steigern und die Kosten zu senken. Zur InVision-Gruppe gehören die Marken injixo, eine Cloud-Software zum Workforce Management für Contactcenter, The Call Center School, ein Cloud-Learning-Angebot für Contactcenter-Profis, und InVision WFM, eine Softwarelösung zum Workforce Management. Die InVision AG (IVX) ist im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen unter: www.ivx.com Kontakt: InVision AG Investor Relations Jutta Handlanger Speditionstraße 5 40221 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 781-781-66 E-Mail: ir@invision.de 28.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: InVision AG Speditionstraße 5 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 / 781-781-66 Fax: +49 (0)211 / 781-781-99 E-Mail: info@invision.de Internet: www.invision.de ISIN: DE0005859698 WKN: 585969 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 792869 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 792869 28.03.2019 ISIN DE0005859698 AXC0114 2019-03-28/08:52