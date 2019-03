Der Büromöbelhändler Takkt rechnet trotz einer Eintrübung der Rahmenbedingungen in Europa und Nordamerika mit kleinen Zuwächsen. "Wir wollen 2019 ein leichtes organisches Umsatzplus erreichen", teilte der Konzern am Donnerstag mit. Gleichzeitig bereite man sich auf eine mögliche konjunkturelle Abschwächung vor. In diesem Fall würde Takkt mit Kostensenkungen gegensteuern, sagte Finanzvorstand Claude Tomaszewski laut Mitteilung. Der Vertrag von Tomaszewski wurde unterdessen bis Oktober 2024 verlängert, wie Takkt weiter mitteilte.

Zusätzliche Umsatzbeiträge sollen im laufenden Jahr von den jüngsten Zukäufen kommen. Neben dem Wachstum aus eigener Kraft will Takkt auch weiterhin durch Akquisitionen wachsen. Die Ebitda-Marge solle 2019 innerhalb des langfristigen Zielkorridors von 12 bis 16 Prozent liegen, hieß es weiter.

Die bereits bekannten vorläufigen Zahlen wurden bestätigt. Der Umsatz stieg 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent auf 1,181 Milliarden Euro, organisch lag das Plus bei 3,4 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb nahezu stabil und erreichte 150,1 (Vorjahr: 150,3) Millionen Euro. Die Ebitda-Marge lag mit 12,7 (Vorjahr: 13,5) Prozent leicht unterhalb der zu Jahresbeginn erwarteten Spanne von 13 bis 14 Prozent./stk/tav

