Monument Re gibt heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Inora Life DAC von der Société Générale unterzeichnet hat. Der Abschluss der Transaktion unterliegt noch der behördlichen Zulassung. Inora Life ist ein Lebensversicherer mit Sitz in Irland, der seit 2012 alle neuen Aktivitäten eingestellt hat, aber weiterhin ein Portfolio von fondsgebundenen Versicherungsprodukten verwaltet. Die Transaktion wird keine Auswirkungen auf Kunden und Versicherungsnehmer von Inora Life DAC haben.

Manfred Maske, CEO der Monument Re Group, sagte: "Wir freuen uns, dass wir mit der Société Générale zusammenarbeiten und diese Transaktion bekanntgeben konnten. Die Übernahme von Inora steht im Einklang mit unserer Wachstums- und Konsolidierungsstrategie in Irland."

Ein Kontrollwechsel des Unternehmens erfolgt nach Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der behördlichen Genehmigungen.

Über die Société Générale

Société Générale ist eine der führenden europäischen Finanzdienstleistungsgruppen. Basierend auf einem diversifizierten und integrierten Bankmodell kombiniert die Gruppe finanzielle Stärke und ausgewiesene Innovationskompetenz mit einer Strategie des nachhaltigen Wachstums, um für ihre Kunden der vertrauenswürdige Partner zu sein, der sich für die positiven Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft einsetzt.

Die Société Générale ist seit über 150 Jahren in der Realwirtschaft tätig, hat eine solide Position in Europa und ist mit dem Rest der Welt verbunden. Mit über 147.000 Mitarbeitern in 67 Ländern unterstützt die Société Générale täglich 31 Millionen Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Investoren auf der ganzen Welt mit einem breiten Spektrum an Beratungsdienstleistungen und maßgeschneiderten Finanzlösungen. Die Gruppe baut auf drei sich ergänzenden Kerngeschäften auf: Französisches Privatkundengeschäft, Internationales Privatkundengeschäft, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen für Firmenkunden sowie Globale Bank- und Investorenlösungen.

Die Société Générale ist in den wichtigsten sozial verantwortlichen Anlageindizes enthalten: DJSI (Welt und Europa), FTSE4Good (Global und Europa), Euronext Vigeo (Welt, Europa und Eurozone), vier der STOXX ESG Leaders Indizes und der MSCI Low Carbon Leaders Index.

Über Monument Re und Monument Insurance

Monument Re Limited ("Monument Re") steht als Klasse-E-Rückversicherer und Holdinggesellschaft unter der Gruppenaufsicht der Bermuda Monetary Authority. Von ihrem Sitz auf den Bermudas aus agiert die Monument Re als Rückversicherer und Erwerber von europäischen anlageintensiven Portfolios. Durch ihre Strategie ist die Monument Re bestrebt, im Rahmen ihrer Risikobereitschaft vermögensbasierte Risiken zu übernehmen und diese Geschäfte oder Portfolios effizient zu betreiben.

Die irischen Tochtergesellschaften der Monument Re handeln als Monument Insurance und umfassen die Laguna Life d.a.c., die von der Central Bank of Ireland reguliert wird.

Die Unternehmensgruppe ist auf den Bermudas, in Irland, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.monumentregroup.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190328005314/de/

Contacts:

Manfred Maske, CEO

info@monumentregroup.com

+1 (441) 400-9300.