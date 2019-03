FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future gibt am Donnerstag im Verlauf die am Morgen gesehenen Gewinne wieder ab. In der Nacht notierte der Juni-Kontrakt mit 166,75 Prozent auf einem neuen Kontrakthoch. Die Anleihestrategen der DZ Bank weisen darauf hin, dass die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen im Tief bis auf minus 0,09 Prozent gefallen ist und damit erstmals wieder seit Oktober 2016 unterhalb ihres japanischen Pendants lag. Medienberichte, wonach die EZB die Einführung eines gestaffelten Einlagesatzes plant, hatten den Kursanstieg am Anleihemarkt am Vortag angeschoben.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures notiert unverändert bei 166,53 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 166,75 Prozent und das Tagestief bei 166,48 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.787 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert einen Tick auf 133,19 Prozent.

March 28, 2019 03:33 ET (07:33 GMT)

