Die ICE-Sparte der Deutschen Bahn boomt. Doch der Vorstand muss die Qualität verbessern. Der Konzern prüft nun zahlreiche Maßnahmen, die eine Abkehr von der bisherigen Strategie bedeuten. Vier radikale Ansätze.

Ein Wintertag im März. Der ICE 725 von Düsseldorf nach München war voll, einfach zu voll. Weil der Zug aus Sicherheitsgründen mit so vielen Personen an Bord ab Köln nicht weiterfahren durfte, bot die Deutsche Bahn den Passagieren einen Gutschein an: Wer aussteigt, bekommt 25 Euro für die nächste Fahrt gutgeschrieben. Als zu wenige Passagiere auf das Angebot einstiegen, erhöhte der Zugchef auf 30 Euro. Nachdem weitere Fahrgäste ausgestiegen sind, fuhr der ICE mit Verspätung weiter.

Kreativität an Bord ist der neue Spirit des Zugpersonals. Die Züge im Fernverkehr platzen auf bestimmten Strecken und zu besonderen Zeiten aus allen Nähten. Längst liegt die Auslastung der ICE-Züge bei fast 60 Prozent. Es gab Zeiten, da war im Schnitt mindestens jeder zweite Sitzplatz leer.

Wenn die Deutsche Bahn am Donnerstag die Bilanzzahlen des Jahres 2018 präsentiert, wird Bahnchef Richard Lutz viele Probleme ansprechen: die Pünktlichkeitsquote war 2018 ein Desaster, die Güterbahn kommt nicht vom Fleck, die Verschuldung explodiert, selbst der Gewinn rauschte 2018 ab. Doch im Fernverkehr funkelt ein bisschen Glanz: steigende Nachfrage, mehr Umsatz, rosige Aussichten.

Der Konzern macht sich daher Gedanken, wie er die Qualität im Fernverkehr anheben und trotzdem weiter wachsen kann. Zwar erhält die Bahn aktuell im Schnitt fast einen neuen ICE4-Zug pro Monat von Siemens. Doch gleichzeitig altert die Flotte an anderer Stelle. Die gestiegene Nachfrage nach Zugreisen kann die Bahn daher nur zum Teil aufnehmen.

Die Bahn nutzt nun jede sich ihr bietende Gelegenheit, um die Qualität zu erhöhen. Dafür ist sie bereit, ihre bisherige Strategie teils radikal infrage zu stellen.

Gebrauchte Züge sind plötzlich okayDie Westbahn aus Österreich ist eine Privatbahnen aus Österreich, die Doppelstockzüge zwischen Wien und Salzburg pendeln lässt. Das Unternehmen will nun 17 nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...