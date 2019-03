Der Bahntechnikkonzern Vossloh (ISIN: DE0007667107) will seinen Aktionären eine unveränderte Dividende von 1 Euro ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag bei Vorlage des Geschäftsberichts für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 mitteilte. Beim aktuellen Börsenkurs von 41,52 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite 2,41 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 22. Mai 2019 statt. Der Umsatz des im SDAX notierten Unternehmens sank im ...

