FRANKFURT (Dow Jones)--Die Investoren Hellman & Friedman und Blackstone haben nun offiziell ihr öffentliches Übernahmeangebot für Scout24 vorgelegt.

Aktionäre können vom 28. März bis 9. Mai ihre Aktien andienen. Die Investoren bieten, wie am 15. Februar angekündigt, 46 Euro je Aktie. Dies entspreche einer Prämie von 27 Prozent auf den "unbeeinflussten" Aktienkurs des Online-Marktplatzes für Immobilien und Automobile, also des Kurses vor der Ankündigung. Am Mittwoch schlossen die Aktien mit 46,06 Euro.

Die Investoren teilten mit, dass sie mit Scout24 im Rahmen einer strategischen Partnerschaft bereits eine Investment-Vereinbarung unterzeichnet haben. Die Transaktion selbst werde vom Vorstand und Aufsichtsrat von Scout24 unterstützt.

Am Montag hatten der Scout-CEO und -CFO in einer Telefonkonferenz mit Journalisten gesagt, man erwarte innerhalb der nächsten Tage ein detailliertes öffentliches Übernahmeangebot, das man dann innerhalb der bekannten Fristen im Detail kommentieren und gegebenenfalls die Annahme offiziell empfehlen werde.

Scout24 verspreche sich von der Übernahme "strategische Ankerinvestoren", die sich gut im Markt auskennen, eine Fortführung der Geschäftsstrategie sowie produkttechnische Weiterentwicklung, so der CEO und CFO.

Scout24 gehörte ehemals Hellman & Friedman, das Unternehmen erwarb 2013 eine Mehrheitsbeteiligung von der Deutschen Telekom. Scout24 wurde 2015 an die Börse gebracht.

Aktuell seien die Käufer interessiert, 50 Prozent plus eine Aktie an Scout24 zu erwerben, so das Scout24-Management am Montag.

March 28, 2019

