Für das laufende Jahr nahmen die Analysten zuletzt für 23 der 30 DAX-Unternehmen die Gewinnerwartungen nach unten. Die deutsche Wirtschaft leidet hauptsächlich am nachlassenden Schwung des Exportgeschäfts.



Warum vor allem die globalen Autoverkäufe und damit auch die DAX-Gewinnperspektiven weiter eher enttäuschen werden, verrät Andreas Hürkamp, Leiter der Aktienmarktstrategie der Commerzbank, in der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.