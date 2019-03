Der deutsche Leitindex hat sich gestern unter dem Strich nicht vom Fleck bewegt. Am Nachmittag hatte der DAX zwar einen kurzen Ausflug in die Gewinnzone gestartet. Der war aber nach wenigen Stunden schon wieder beendet.



Marktidee: Boeing Boeing kommt derzeit nicht aus den Negativschlagzeilen heraus. Der Absturz zweier Maschinen des Typs 737 MAX beschäftigt weiter die Öffentlichkeit und hat sich auch auf die Aktie deutlich negativ ausgewirkt. Aus charttechnischer Sicht ist eine wichtige Unterstützungszone in den Mittelpunkt gerückt.