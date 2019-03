Renault platzierte gestern eine EUR denominierte Senior Unsecured Dual-Tranche auf dem Primärmarkt (Tranche A: EUR 750 Mio., 4J, MS+90 BP; Tranche B: EUR 650 Mio., 7J, MS+160 BP). Das Gesamtorderbuch wurde mit EUR 2,7 Mrd. berichtet, wobei die kürzere Laufzeit den größeren Anteil an Orders verzeichnen konnte. TOTAL begab eine Perpetual Hybridanleihe mit einem Volumen von EUR 1,5 Mrd. bei einer Rendite von 1,75 % (PNC5). Im Financial Segment war Caixa Montepio Geral mit einer Tier 2 Emission aktiv. Diese hatte ein Volumen von EUR 100 Mio. und wurde bei einer Rendite von 10,5 % gepreist (10NC5). Am anderen Ende der Haftungskaskade preiste OMA Savings Bank einen EUR ...

