FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BGF-EMERG.MKTS NAM.A2 MI93 LU0047713382
AB/FROM ONWARDS 28.03.2019 09:02 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BGF-EMERG.MKTS NAM.A2 MI93 LU0047713382
AB/FROM ONWARDS 28.03.2019 09:02 CET