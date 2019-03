Die nächste Aufstockung am KMU-Anleihen-Markt - auch die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH wird ihre bestehende 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) via Privatplatzierung um bis zu 5,0 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von bis zu 17,5 Millionen Euro aufstocken. Das teilte das Unternehmen am Morgen mit.

Die Aufstockung erfolgt laut NZWL vor dem Hintergrund der zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung und des anhaltenden Wachstums. Nach vorläufigen Zahlen beläuft sich der Jahresgewinn in 2018 auf ca. 1,2 Millionen Euro und der Umsatz auf ca. 106 Millionen Euro, was einem Umsatz-Wachstum von rund 9 % entspricht.

