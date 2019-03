von Tim Schäfer, Euro am SonntagHohe Wechselkosten führen dazu, dass die 650.000 Kunden ziemlich treu sind. Im Privatsektor erhält einer von zwölf Amerikanern von Paychex sein Gehalt. Besonders beliebt ist die Lösung in Handel, Bau und Gesundheitswesen. Die verlässlichen Einnahmen in einer Art Abo-Modell bilden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...