Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Neutral" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analyst David Lesne verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie auf das gesunde Preisumfeld für Reifenhersteller im ersten Quartal. Michelin ist hier sein bevorzugter Wert. Bei Continental dürfte sich das Umsatzwachstum im Autogeschäft in diesem Jahr weiter abschwächen. Eine Gefahr sei zudem die mögliche Verschiebung des Börsengangs des Antriebsstrang-Geschäfts./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 20:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-03-28/09:53

ISIN: DE0005439004