Baierbrunn (ots) - Wer bei einem schmerzhaften bakteriellen Infekt vom Arzt Schmerztabletten sowie einen Antibiotikum-Saft verordnet bekommt, sollte bei der Einnahme auf die richtige Reihenfolge achten. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" rät, zuerst die Tablette mit einem Glas Wasser einzunehmen und erst nach etwa zehn Minuten dann den Saft. Andersherum würde der Saft die Tablette im Magen festhalten, sodass die schmerzlindernde Wirkung verzögert einträte. Weitere Tipps aus der Ratgeber-Serie der "Apotheken Umschau" zum richtigen Umgang mit Medikamenten sind im Buch mit dem Titel "So wirkt's!" gesammelt zu finden. Es kostet 9,90 Euro (plus Versand). Informationen dazu unter www.so-wirkts.de.



