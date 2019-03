Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3), weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer, veröffentlicht heute den vollständigen Bericht für das Geschäftsjahr 2018. Darin bestätigt das Unternehmen die überaus positive Geschäftsentwicklung des letzten Jahres mit der Rückkehr in die operative Gewinnzone. So konnten sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert werden. Der Umsatz stieg um 11,6 % auf 296,9 Mio. EUR (Vorjahr: 266,1 Mio. EUR1), das EBIT erhöhte sich vor nicht-operativen Sondereffekten um mehr als 35 Mio. EUR auf 1,7 Mio. EUR (Vorjahr: -33,8 Mio. EUR1). Einschließlich eines Sondereffektes durch einen Brandschaden am Standort Taiwan in Höhe von 5,1 Mio. EUR, liegt das EBIT bei -3,4 Mio. EUR.

Martin Drasch, Vorstandsvorsitzender der Manz AG, kommentiert: "2018 war ein erfolgreiches Jahr, in dem wir wichtige Meilensteine erreicht haben. So haben wir das Geschäftsmodell der ...

