Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) liefert jetzt wohl täglich. Nachdem gestern die Restbeteiligung an KAP veräußert werden konnte, gibt es heute das Desinvestment Unitrans zu vermelden.

Steinhoff International Holdings NV informiert heute darübert, dass Steinhoff Africa, Tochter der Steinhoff Internatiional Holdings NV eine Grundsatzvereinbarung über die Veräußerung von 74,9 % der Anteile an Unitrans und gleichzeitig von 100% der Ausleihungen der Steinhoff Africa an die Unitrans. Potentieller Erwerber ist die CFAO Holdings South Africa Proprietary Limited. Die verbleibende Beteiligung von 25,1 % an Unitrans soll später übertragen respektive veräußert werden. Der Erwerb findet für diesen Anteil im Rahmen des "Broad-Based Black Economic Empowerment" Projektes statt, um die wirtschaftliche Beteiligung der Bevölkerungsmehrheit zu verbessern.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Was ist Unitrans für eine Beteiligung?

Unitrans betreibt 99 Autoservicecenter/ Autohäuser in Südafrika, folgende Marken werden vertreten: Toyota, GM (Ersatzteilverteilung), Nissan, Renault, BMW, Mini, VW, Audi, Mercedes, Ford, Opel, Honda, Kia, Lexus und Haval. Die LKW-Sparte vertritt Isuzu, Hino, MAN und FUSO. Weiterhin ist Unitrans ...

Den vollständigen Artikel lesen ...